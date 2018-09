Performance-Künstlerin Marina Abramovic in Florenz attackiert

Er bezeichnet sich selbst als Künstler - und wurde bereits einmal verhaftet, weil er ein Kunstwerk beschmierte. Nun hat derselbe Mann die Kunst-Star Marina Abramovic in Florenz angegriffen.

Marina Abramovic wurde in Florenz mit einem Bild, das sie selbst zeigt, attackiert. © APA/GEORG HOCHMUTH

Die Performance-Künstlerin Marina Abramovic ist am Sonntag beim Verlassen des Palazzo Strozzi in Florenz attackiert worden. Ein 51 Jahre alter Tscheche schleuderte ein Bild gegen die Künstlerin. Sie wurde am Kopf getroffen, blieb laut Berichten italienischer Medien aber unverletzt.

Der Täter wurde festgenommen. Der Tscheche bezeichnete sich selbst als Künstler. Er ist polizeibekannt: Im Jänner hatte er eine Skulptur des Schweizer Künstlers Urs Fischer auf der Piazza della Signoria in Florenz beschmiert.

Im Palazzo Strozzi wurde am Sonntag eine Abramovic gewidmete Ausstellung eröffnet. Bei dem Bild, das der Tscheche für seine Attacke verwendete, handelt es sich um ein Porträt der in den USA lebenden gebürtigen Serbin.

Im Palazzo Strozzi in Florenz zeigt Marina Abramovic derzeit etwa diese Installation: 'Black Dragon'aus der Serie Transitory Objects for Human Use. Foto © AP