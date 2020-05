Facebook

Auch ein Wutkünstler kam zur Demo mit Zwei-Meter-Sicherheitsabstand © Akos Burg

Demonstrieren in Zeiten von Corona ist eine seltsame Angelegenheit. Handschuhe machen aus wilden Klatschern patscherte Pascher und Jubelschreie oder Buh-Rufe schaffen es bei verpflichtendem Mund-Nasen-Schutz nur in abgedämpfter Form an die Öffentlichkeit. Pfiffe fehlen gänzlich. Und Musik ist auch nicht genehmigt. Zumindest war sie das nicht bei der 1.- Mai-Demo von Vertreterinnen und Vertretern der Kulturbranche am frühen Abend am Wiener Heldenplatz. „Für mich ist das keine Eintagsfliege“ sagte der Initiator, Musiker und Veranstalter León de Castillo ins Mikrofon. Man wolle, erklärte er, so lange zusammenkommen, wie es notwendig sei. „Bis uns endlich jemand zuhört.“