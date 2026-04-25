Schon 2022 war die Jahresausstellung des Museum Liaunig der Skulptur und ihrer Beziehung zum Raum gewidmet. Anders als damals Kurator Günther Holler-Schuster, strukturiert heuer Alexandra Schantl eine beeindruckende Präsentation in 12 Kapiteln, ergänzt um die Themen Plastik und Objekt („(K)ein Begriff. Skulpturales aus der Sammlung Liaunig“). Und es sind noch mehr Kunstwerke als vor vier Jahren aus der ständig wachsenden Sammlung (inklusive einiger Leihgaben) zu sehen: 230 Arbeiten von 98 Künstlerinnen und Künstlern (über)füllen den 160 Meter langen, röhrenartigen Hauptraum – ein Tag scheint diesmal viel zu kurz für die insgesamt sieben Ausstellungen des in jeder Hinsicht herausragenden Privatmuseums.

Raumgreifende Arbeiten

Eine der weiteren Ausstellungen ist die Sonderschau mit Werken des Tiroler Künstlerpaares Elisabeth und Elmar Trenkwalder. Mancher erinnert sich wohl noch an die monumentale, fünf Meter hohe Keramikskulptur in schimmernden Blautönen, die 2013 gleich zu Beginn des Ausstellungsrundgangs die Besucher empfing. Heuer ist sie in der dreieckigen Halle gleich neben dem Foyer wieder zu sehen, so wie weitere raumgreifende Keramik-Aufbauten, etwa eine in Rosa gehaltene, an Finger erinnernde Skulptur, die bis März noch im Belvedere in Wien ausgestellt war. Elisabeth Trenkwalders großformatigen Leinwände sind mit ihrer surrealen Opulenz das stimmige Gegenüber zu den organischen, traumartig-mythischen Keramiken ihres Mannes, außerdem sind Gemeinschaftsarbeiten der beiden zu entdecken.

Überraschend viele Werke von Frauen sind auch beim Skulpturen-Schwerpunkt in der Hauptausstellung zu sehen, beziehungsweise zu entdecken. Zur Begrüßung begeistert zwar das männliche Best-of Österreichs aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit Arbeiten von Wotruba und seinen Schülern (Andreas Urteil, Josef Pillhofer, Otto Eder, Joannis Avramidis, Rudolf Hoflehner und andere), aber mittendrin steht kraftvoll und selbstbewusst eine rundliche Frauen-Bronze von Gerda Fassl, fast wie eine Symbiose aus Venus von Willendorf und Gottfried Kumpfs naiven Figuren.

Arbeit von Gerda Fassl © Museum Liaunig

„Aus den 1950er und -60er Jahren kennen wir weniger Frauen, aber sie waren ja da! Wir haben diesmal bewusst viele Bildhauerinnen ausgewählt, das ist längst notwendig gewesen“, begrüßt Peter Liaunig das Konzept von Kuratorin Schantl. Und so begegnet man beim Rundgang durch die zwölf Themenbereiche der Malerin und Bildhauerin Ingeborg G. Pluhar, Ehefrau von Roland Göschl und so wie er Schülerin von Fritz Wotruba; oder Regina Zachhalmel, die zum Thema „Sprache des Textilen“ billige Küchenschürzen in einem Alurahmen zu einer Skulptur fasst. Helga Philipp und Eva Schlegel, Marianne Maderna und Julie Hayward sind natürlich ebenfalls vertreten.

Bedeutende Kärntnerinnen und Kärntner

In einem eigenen Kapitel werden vier der bedeutendsten Künstler und Künstlerinnen aus Kärnten einander gegenübergestellt: die maschinenartigen Installationen von Bruno Gironcoli und Cornelius Kolig treffen da auf Meina Schellander und Maria Lassnig, deren „ins Dreidimensionale übersetzte Körperempfindungen“ (Schantl) zu den Werken Franz Wests, Erwin Wurms oder Werner Reiterer überleiten. Reiterers Selbstporträt mit Gasflasche, genannt „Anfänge der Raumfahrt“ setzt einen humoristischen Schlusspunkt am südlichen Ende Halle.

Arbeit von Cornelius Kolig © Museum Liaunig

Auch das kreisrunde, pantheonartige Skulpturendepot ist Skulpturalem gewidmet. Heuer mit dem bildnerischen Werk des 1936 in Oberösterreich geborenen Künstlers Robert Tauber. Unter dem Titel „Dem Raum zugeschrieben“ geben 29 Skulpturen und ein Relief Einblick in das Oeuvre des Pillhofer-Schülers. Kuratiert von Alexandra Grimmer folgt die Präsentation nicht einer chronologischen Ordnung, sondern stellt Werkgruppen in einer Art Dialog zusammen. Auf besondere Weise erlebbar wird das Skulpturendepot übrigens bei einer Matinee am 21. Juni, wenn der Komponist Karlheinz Essl zur Klangerkundung mit einem Modularsynthesizer laden wird.

Arbeiten von Robert Tauber © Museum Liaunig

Seit den 1960er-Jahren hat sich der Begriff der Skulptur stark gewandelt. „Wir wissen, was Skulptur ist und gleichzeitig wissen wir es nicht“, zitierte Kuratorin Alexandra Schantl beim Presserundgang die US-amerikanische Kunstkritikerin Rosalind Krauss. Die Entwicklung und Erweiterung des Skulpturbegriffs wird bei diesem überbordenden Liaunigschen Kunst-Parcours jedenfalls nachvollziehbar - auch wenn etwas weniger vielleicht mehr gewesen wäre.

„Das Gold der Akan“

Neben der Hauptschau, der Trenkwalder-Sonderschau und der Tauber-Werkschau im Skulpturendepot warten nach drei Jahren Pause auch wieder „Das Gold der Akan“, Portraitminiaturen und die Gläser-Sammlung von 1500 bis 1850 auf die Besucher. Im Grafiktrakt zeigt Walter Schramm, der seit Jahren die Ausstellungen im Liaunig-Museum begleitet, seine Fotografien und ab Anfang August wird als zweite Sonderausstellung „90 Jahre Hellmut Bruch - Vom Elementaren zum Offenen“ zu sehen sein.