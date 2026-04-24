Rasant, erfrischend unkonventionell und unglaublich witzig ist diese Mischung aus Entwicklungs- und Kriminalroman aus der Feder der israelischen Autorin Galit Dahan Carlibach. Die 1981 geborene Schriftstellerin veröffentlichte bisher Romane und Essays in ihrer Heimat, lebt in Jerusalem und unterrichtet kreatives Schreiben.

Avital heißt das „Waisenkind“, dessen turbulente Geschichte hier erzählt wird: Was schiefgehen kann, geht schief. Bis zu deren Tod wächst Avital bei ihren alkoholkranken, gewalttätigen Großeltern in armen Verhältnissen am Rande von Jerusalem auf. Schon früh reißt sie aber aus, macht sich auf die Suche nach ihrem leiblichen Vater und wird vom Ex-Mossad-Agenten Achituv aufgenommen. Der weiß mehr über Avitals Familie – was sie aber nicht ahnt. Alles scheint gut zu werden, doch schnell wird klar, dass hier jeder seine Geheimnisse hat, und bald überschlagen sich die Ereignisse.

Bei aller Ironie und Schnoddrigkeit ist „Waisenkind“ aber keine lustige Geschichte. In Form eines Briefes an Richter und Sozialarbeiter gesteht die sympathische Heldin nämlich gleich zu Beginn des Romans drei Morde, erzählt, wie sie ihr Weg von Internat, Pflegefamilie und Prostitution bis ins Kloster geführt hat. „Auf der rechten Hofseite ist ein schmaler Pfad, umgeben von Bougainvilleas. Der führt direkt zur Bibliothek, damit Männer in Ruhe dorthin stiefeln und alte Schriften aus dem Mittelalter studieren können, ohne unterwegs eine Nonne zu schwängern.“ Mit seinem trockenen Ton, der rotzig-frechen Sprache und den überraschenden Wendungen zeichnet „Waisenkind“ nicht nur ein feinsinniges Porträt eines kämpferischen Mädchens, das nie ein Opfer sein will, sondern gewährt auch Einblick in ein Israel, das man so noch nicht kennt.