Am Anfang wird beklagt, dass man die Nachrichten eigentlich gar nicht mehr lesen mag: „Wegschauen und nix mehr wissen will ich.“ Am Ende hat man das Gefühl, im „Gagaland“ wird demnächst zum Sturm auf das Kapitol – oder eine ähnlich bedeutende demokratische Einrichtung – geblasen. Dazwischen liegt die Erforschung von rechten Parolen, Sprachhülsen und rhetorischen Strategien: Bernd Liepold-Mosser lässt in seiner präzise montierten Sprachoper drei Schauspielerinnen zunehmend eskalieren, quasi selbst zu den titelgebenden „Eskalationsmaschinen“ werden.

Dabei sitzt das „links-linke Publikum“ (so der Text) im Architekturhaus Kärnten um einen großen Tisch, auf dem sich Kerzenständer, Krickerl oder Mützen und Bänder von Burschenschaften befinden (Ausstattung: Karla Fehlenberg). Und natürlich Bierkrüge, schließlich wird die sprachliche Grenzverschiebung gerne am Stammtisch praktiziert.

Rechte Parolen

Anfangs im braunen Anzug, später im Trainingsanzug und Lederhose, werden die drei wunderbaren, kraftvollen Schauspielerinnen Isabella Händler, Suse Lichtenberger und Lisa Schrammel davon reden, dass man ja nichts mehr sagen darf. Das dafür umso nachdrücklicher: von „Nettozahlern“ ist die Rede, von „Gutmenschen“, „Remigration“, „Lügenpresse“, „Systemmedien“ und „Klimahysterie“. Clara Luzia legt ihnen den passenden Soundteppich (samt Applaus bei besonders aufrührerischen Reden) zu Füßen und erweitert ihn mit Liedern – etwa einer Hymne auf das letzte Schnitzel („Schnitzel und Schmalz, Gott erhalt´s“.)

Das ist zwischendurch von grotesker Komik, aber auch höchst beklemmend. Etwa, wenn Rechtsextreme zitiert werden, die auf der im Vorjahr von einer Hackerin abgeschalteten Plattform „WhiteDate“ Partnerinnen oder Partner zum Erhalt der Blutlinie suchten. Oder der frauenfeindliche „Menfluencer“ Andrew Tate zitiert wird. Spätestens ab diesem Zeitpunkt braucht es dann auch keine Übertreibung oder Zuspitzung mehr.

Abrechnung mit dem Theater

Zwischendurch rechnen die drei Gesinnungsgenossen übrigens nicht nur mit Gutmenschen und „naiver Weltsicht“ ab, sondern auch mit dem Theaterbetrieb, der die „Normalität“ nicht mehr repräsentiere. An diesem Abend hofft man das geradezu.