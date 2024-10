Farbe in luftiger Dynamik, das beherrschen die Künstlerinnen Violetta Ehnsperg und Terese Kasalicky unbestritten, was sie derzeit auch mit ihren Werken in der Galerie3 zeigen. „Twisted“ titelt die Schau, damit wird eine assoziationsreiche Spur von Drehung über Verflechtung oder Knoten bis zur Verzerrung gelegt – so eine kleine Auswahl von Übersetzungen für das englische „twist“.