Schwarze Anzüge, schwarze Krawatten, weiße Hemden und weiße Stecktücher: In diesem einheitlichen, eleganten Outfit erschienen die elf jungen Blechbläser und ein Schlagzeuger bei ihrem Auftritt beim Carinthischen Brass Herbst der CMA in Ossiach. Ihr Name: „Salaputia Brass“. „Salaputia“ kommt aus dem Lateinischen und heißt Kerlchen, wie sie sich bescheiden nennen. Bescheiden brauchen sie eigentlich nicht zu sein, denn diese Musikertruppe aus Deutschland konzertierte schon bei zahlreichen Festspielen und das in hoher Qualität, wovon sich jetzt auch das Publikum im Alban Berg Saal überzeugen konnte.

„Songbook“ hieß ihr Programm mit lauter Nummern, die für Gesangsstimmen geschrieben sind. Es erwies sich als bunter Mix von mittelalterlichen Madrigalen über Stücke der französischen Klassik des 20. Jahrhunderts und Bernsteins „West Side Story“ bis hin zu Musik aus James Bond Filmen. Weiters waren auch mehrere Nummern über den Mond, von Sting und ein Medley über die besten Beatles Songs zu hören. Waren einige Stücke wie „Old Song“ vom Zeitgenossen Thierry Escaich sehr anspruchsvoll, und das eine oder andere etwas eigenwillig arrangiert, so bestachen die Musiker mit mitreißender Virtuosität, blendenden Soli und einem lässigen Feeling. Der Trompeter Anton Borderieux erwies sich auch als geistreich witziger Moderator.

Stehende Ovationen und zwei Zugaben, davon ein französischer Choral, bei welchem die Musiker auch mehrstimmig gekonnt sangen.