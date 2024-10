Was junge Menschen beschäftigt, und wie sie sich ausdrücken – das haben Margot Fassler und Norbert Kaltenhofer vom Drautaler Kunstverein Grünspan im Blick. Aktuell mit insgesamt vier Künstlerinnen und Künstlern, die sich Gedanken zu gegenwärtigen Entwicklungen in der Gesellschaft machen und diese in unterschiedlichen Größen und Formen materialisiert haben.