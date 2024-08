„L‘amour est un oiseau rebelle“ (Die Liebe ist ein wilder Vogel): Nicht nur mit der perfekt gesungenen „Habanera“ aus Georges Bizets „Carmen“ entfachte die dabei leicht tänzelnde Elīna Garanča ein „Ein Feuerwerk der Musik“, so das Motto des Konzertes, sondern den ganzen Abend über. Samtig und kostbar funkelte ihr dunkler Mezzosopran, dem sie ausdrucksstark eine reiche Palette an Farben und Schattierungen zu entlocken wusste. Vollendet waren ihre Phrasierung und Textverständlichkeit.

Von Salzburg nach Millstatt

Am Vorabend noch bei den Salzburger Festspielen zu Gast, bezauberte die lettische Star-Mezzosopranistin bei den Musikwochen Millstatt in der vollen Stiftskirche auch mit weiteren Arien: etwa mit der wunderbaren „Mon coeur s’ouvre a ta voix – Mein Herz öffnet sich in deiner Stimme…“ aus der Oper „Samson et Dalila“ von Camille Saint-Saens, die tatsächlich innig die Herzen berührte, sowie mit Marguerites Arie aus Hector Berlioz aus „La damnation de Faust“ wie auch mit Arien von Charles Gounod aus „Die Königin von Saba“.

Aber auch die sogenannte „leichte“ Muse kam zu Wort, mit Arien aus den Zarzuelas „El Barquillero“ und „Las hijas del Zebedeo“ von Ruperto Chapí. Bei dem reichhaltigen Programm erlebte man auch wunderbare Lieder von Johannes Brahms, „Von ewiger Liebe“ gefiel davon außergewöhnlich. Besonders lagen Garanča auch Lieder von Sergej Rachmaninow, etwa das gefühlvolle „Frühlingsfluten“.

Ungemein einfühlsam begleitete sie dabei Malcom Martineau am Klavier, einer der derzeit renommiertesten Liedbegleiter, der auch solistisch besonders zart mit „Clair de lune“ von Claude Debussy sowie rhythmisch mit dem „Tango in D“ von Isaac Albéniz glänzte.

Für die stehenden Ovationen gab es zwei Zugaben, davon ein Lied aus Garančas Heimat Lettland: „Schließe deine Augen und lächle“ von Jāzeps Vītols.