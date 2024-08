Am Anfang scheint die Welt für den alternden André noch in Ordnung. Er lebt in seiner Wohnung in Paris, es gehe ihm gut, behauptet er, er brauche keine Hilfe. Schon gar nicht von seiner Tochter Anne, die er ohnehin nie besonders gut leiden konnte und statt ihr lieber seine andere Tochter, Elise, bei sich hätte.