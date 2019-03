Kleine Zeitung +

Musik-Experiment Othmar Schoecks "Schloss Dürande": Wie man eine Oper entnazifiziert

Othmar Schoecks Oper „Das Schloss Dürande“, uraufgeführt 1943 in Berlin, litt am NS-verseuchten Text. Man gab ihr einen neuen – von Eichendorff. Und zeigt das Werk nun in Meiningen. Mit durchwachsenem Erfolg.