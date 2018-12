Facebook

Junger Chorfachmann aus Leoben, tätig in Wien: Florian Maierl © KK

Der gebürtige Leobener Florian Maierl, Chorleiter, Komponist, Sänger und Lehrender am Salzburger Mozarteum sowie am Konservatorium der Erzdiözese Wien, erhält den Erwin-Ortner-Preis zur Förderung der Chormusik (3000 Euro). Aus der Steiermark kamen bisher Gertrud Zwicker mit ihrem Projekt „Styria Cantat“ (2008), Musikpädagogin Claudia Kettenbach (1998) und die von Michael Tschida von 1989 bis 1999 geleitete „Reihe vokaler Ereignisse“ Orfeo (1989) in den Genuss dieser Auszeichnung aus einem Fonds, der 1988 von Erwin Ortner, dem Leiter des berühmten Arnold Schoenberg Chores Wien, gegründet wurde.



Seit 2006 leitet der 33-jährige Maierl den von ihm gegründeten coro siamo. Mit seinem schon mehrfach ausgezeichneten Wiener Ensemble gelang ihm heuer beim Internationalen Chorwettbewerb in Spittal/Drau ein besonderer Coup - erstmals in der 55-jährigen Geschichte räumte ein österreichischer Teilnehmer alle drei Preise ab.

Von 2015 bis 2018 war Maierl künstlerischer Leiter des Chorus Viennensis (Männerchor ehemaliger Wiener Sängerknaben). Außerdem ist Maierl ein gefragter Referent bei Chorleiterkursen und Singwochen, beispielsweise beim Deutschen Jugendkammerchor, bei der Jugendsingwoche der Vokalakademie NÖ, oder bei der Chorakademie der Carinthischen Musikakademie.

Florian Maierls jüngstes musikalisches Projekt ist das Vokalensemble Chroma (vormals Vokalensemble der Wiener Votivkirche). Der auf Alte Musik spezialisierte Klangkörper hat in dem Wiener Cembalisten Reinhard Führer einen kongenialen Partner gefunden und bestreitet seither regelmäßig Konzerte im deutschsprachigen Raum.

Florian Maierl wurde 1985 in Leoben geboren und erhielt seine erste musikalische Ausbildung in Klavier, Orgel und Chorleitung bei Welfhard Lauber im oberösterreichischen Landesmusikschulwerk. 2003 belegte er den ersten Platz in der Kategorie „Komposition“ beim Wettbewerb Prima La Musica in Oberösterreich.

Ab 2003 studierte Florian Maierl Kirchenmusik an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Ein Auslandsstudienjahr führte Florian Maierl 2008/09 nach Helsinki an die renommierte Sibelius Akademie. Er absolvierte Meisterkurse bei namhaften Chorleitern wie Erwin Ortner, Johannes Prinz, Johannes Hiemetsberger, Volker Hempfling, Robert Sund und Anders Eby. 2010 schloss Florian Maierl sein Studium mit Ausgezeichnetem Erfolg und der Uraufführung seiner Kirchenoper „Ruut“ ab.

Es folgten Studien des Sologesangs und der Gesangspädagogik bei Julia Bauer-Huppmann. Als Sänger war Maierl bereits in vielen nationalen und internationalen Ensembles tätig; beispielsweise im Arnold Schoenberg Chor, Chorus sine nomine, Wiener Kammerchor, Helsinki Chamber Choir, dem World Youth Choir und dem Ensemble Arton.

Werke Florian Maierls wurden u.a. durch den coro siamo, den Wiener Kammerchor, den Kammerchor der Universität Graz, den oberösterreichischen Landesjugendchor und das Vokalensemble LALÁ uraufgeführt. Im Februar 2018 erschien die CD "rétrospective" mit Chorwerken Maierls in der Edition Ö1.

Erwin Ortner gründete vor 30 Jahren den nach ihm benannten Fonds zur Förderung der Chormusik © KK/Arnold Schoenberg Chor

30 Jahre Erwin-Ortner-Fonds zur Förderung der Chormusik

Der Erwin-Ortner-Fonds versucht durch Förderung von jungen Chorleitern, Kompositionsaufträge und Unterstützung anderer künstlerisch hochwertiger Aktivitäten, der österreichischen Chorszene Impulse zu geben.

Der Fonds wurde 1988 von Erwin Ortner gegründet. Er ist gemeinnützig und wird ohne Subventionen der öffentlichen Hand finanziert. Seit der Gründung wird jährlich im Dezember ein Förderungspreis oder Kompositionsauftrag vergeben. Derzeit ist der Preis mit € 3000 dotiert. Der bisher letzte Preisträger (2017) ist der Chorleiter Roger Díaz-Cajamarca.

Erwin Ortner ist Gründer und künstlerischer Leiter des Arnold Schoenberg Chors, emeritierter ordentlicher Professor für Chorleitung und chorische Stimmbildung und ehemaliger Rektor der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Seit 2010 ist er auch künstlerischer Leiter der Wiener Hofmusikkapelle.



Die Preisverleihung am Florian Maier findet am 15. Dezember in Wien statt.

erwin-ortner-fonds.at, corosiamo.at

Preisträger bisher Preisträger bisher: 1988 Alois Glaßner

1989 ORFEO – Eine Reihe vokaler Ereignisse (Graz)

1990 Ingrun Fußenegger

1991 Wolfgang Mayrhofer

1992 Ottokar Prochazka

1993 Oskar Egle

1994 Wolfgang Sauseng

1995 Siegfried Portugaller

1996 Johannes Hiemetsberger

1997 Norbert Matsch

1998 Claudia Kettenbach

1999 Martin Lindenthal

2000 Markus Obereder

2001 Herwig Reiter

2002 Jordi Casals

2003 Michael Grohotolsky

2004 Norbert Brandauer

2005 Martin Fuchsberger

2006 Michal Kucharko

2007 NANO-Kinderchorschule, Sibyl Urbancic

2008 Styria-Cantat, Gertrud Zwicker

2009 Chorszene Niederösterreich

2010 Moritz Guttmann

2011 Andreas Peterl

2012 Oliver Stech

2013 Bomi Kim

2014 Elena Mitrevska

2015 Stefan Foidl

2017 Roger Díaz-Cajamarca

2016 Luiz de Godoy