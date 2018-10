Facebook

Helmut Schmidinger leitet die „styriarte- Fabrik“ © KK

Wir suchen nach wachsenden Perlen, die wir zu einer Kette binden wollen.“ Nein, hier spricht kein Juwelier, sondern ein Impresario. Aber Mathis Huber sieht in der Komponierwerkstatt, die er sich für sein unter dem Motto „Verwandelt.“ stehendes Festival 2019 ausgedacht hat, durchaus ein Schmuckstück.



Die „styriarte-Fabrik“ im Palais Attems wird zur Produktionsstätte für 10- bis 18-Jährige. Sie können dort ihre Kompositionen unter fachkundiger Betreuung mit Profimusikern entwickeln und beim Präsentationskonzert am 10. Juli in der List-Halle Graz auf die Festival-Bühne stellen.



Bis 6. Jänner sollen Interessierte Entwürfe eines Werkes für eines oder mehrere Instrumente einreichen – für Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Horn, Violine, Viola, Cello, Kontrabass und Klavier. Weiters wird eine freie Komposition verlangt. Nach der Sichtung werden sechs Teilnehmer ausgewählt. Diese können in zwei Phasen (in der Karwoche und in der ersten schulfreien Woche der Sommerferien) mit Instrumentalisten des Grazer Orchesters recreation in direkten Dialog treten, ihre Werke in Arbeitsproben einstudieren, beim Experten Gerd Kühr Einzelunterricht genießen, in der Gruppenbetreuung mit- und voneinander lernen und auch an der Konzeption der Uraufführungen (Lebensläufe, Einführungstexte etc.) mitwirken. Alles gratis.



„Fabrikschef“ ist der Welser Helmut Schmidinger (49). Der Gastprofessor für Kompositionspädagogik an der Kunstuniversität Graz bedauert, „dass es in Österreich keinen voruniversitären Kompositionsunterricht gibt, ich sehe aber aus eigener Erfahrung ein großes Potenzial an ganz jungen Talenten, die man an das Thema heranführen kann“.



Mathis Huber verweist in diesem Zusammenhang auf vorbildliche Werkstätten wie das Cantiere Internazionale d’Arte, 1976 ebenso von Hans Werner Henze gegründet wie 1984 das Deutschlandsberger Jugendmusikfest, in dem etwa die Perle Olga Neuwirth wachsen konnte.



„styriarte-Fabrik“. Details und Anmeldungen: Enya Reinprecht, Sackstraße 17, 8010 Graz, Tel. 0664 88 22 97 97, reinprecht@styriarte.com, styriarte.com

