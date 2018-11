Film der Woche"Welcome to Sodom": Ein Leben im Müll

Die Filmemacher Florian Weigensamer und Christian Krönes rücken in ihrer Dokumentation die toxische Seite der Wegwerfgesellschaft in den Fokus.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die illegale Elektromüll-Deponie von Agbogbloshie in Ghana ist ein Hotspot für Glücksritter, Geschäftemacher und Außenseiter © Stadtkino

Es ist einer der giftigsten Orte der Welt: „Sodom“ – Europas größte Elektroschrott-Müllhalde mitten in Afrika. Die illegale Deponie von Agbogbloshie ist Endstation für Computer, Monitore und Handys aus der westlichen Hightech-Welt. Rund 250.000 Tonnen ausrangierte Elektrogeräte landen jedes Jahr in diesem Teil der ghanaischen Hauptstadt Accra. „Hier in Sodom musst du ein Löwe sein“, sagt eine Frau.