Die Strizzi-Komödie "Hals über Kopf" und welche Filme sich noch lohnen

Niklaus Geyrhalter erforscht den Müll in "Matter Out of Place", Otto Jaus klaut Autos in "Hals über Kopf" und Olivia Colman brilliert in der Liebeserklärung ans Kino in "Empire of Light". Das sind die Kinostarts der Woche.