Jessica Hausner, erfolgreiche Regisseurin und Drehbuchautorin aus wien, auf dem roten Teppich in Cammes © APA/AFP/VALERY HACHE

Die österreichische Regisseurin Jessica Hausner wirft einen Blick in eine nahe, aber nicht näher bestimmte Zukunft. Mit „Little Joe“ hat sie es nach drei Einladungen in die Nebenreihe „Un certain regard“ in diesem Jahr endlich als eine von vier Frauen in die Cannes-Königsklasse geschafft. Emily Beechum, Ben Wishaw und Kerry Fox gehören in Hausners ersten englischsprachigen Arbeit zu einem Team von Wissenschaftlern und Pflanzenzüchtern, die eine besondere Blume erschaffen haben: Wer an ihr riecht, wird glücklich. Der Haken: Das genmanipulierte Gewächs verändert das Wesen derjenigen, die sie hegen, pflegen, mit ihr reden – und macht sie abhängig.