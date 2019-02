Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heldin Elsa hat es im Trailer ganz schön schwer © Disney

Die "Eiskönigin" ist wieder da! Seit Monaten warten Fans des Disney-Hits "Frozen" (Die Eiskönigin - Völlig unverfroren") auf die Fortsetzung der Geschichte um die ungleichen Schwestern Anna und Elsa.

Dass der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten eine Fortsetzung bekommen wird, ist schon seit längerem klar. Seither hoffen "Frozen"-Anhänger auf der ganzen Welt wenigstens auf einen ersten Trailer zum neuen Film - der würde doch bestimmt andeuten, wie es mit den beiden weitergeht? Nun ist der erste Teaser-Trailer da - und er ist ganz anders als gedacht.

Spannende Szenen: Wieder und wieder versucht Elsa an einer dunklen Meeresküste über das Wasser zu laufen. Bis auf ein hingehauchtes "Okay!" redet niemand auch nur ein Wort. Und: Auch die anderen Szenen des Trailers sind erstaunlich düster ausgefallen. Positiv fällt an dem kurzen Film auf, dass Elsa ihre Zauberkräfte gut zu beherrschen scheint - sie hält sogar ein Flammenmeer unter Kontrolle. Und: Nebst Elsa und Anna sind auch Schneemann Olaf, Kristoff und das Rentier Sven wieder mit von der Partie. Im Herbst soll der Film in die Kinos kommen.