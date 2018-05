Facebook

Sylvester Stallone kämpft für einen Film über Jack Johnson © APA/AFP/NICHOLAS KAMM

Hollywood-Star Sylvester Stallone (71) will einen Film über die 1946 verstorbene Box-Legende Jack Johnson in die Kinos bringen. Der Schauspieler sei mit seiner neu gegründeten Firma Balboa Productions als Produzent an Bord, berichteten "Variety" und "Deadline.com" am Mittwoch. Stallone hatte sich zuvor für die posthume Begnadigung des ersten afroamerikanischen Boxweltmeisters eingesetzt.

Johnson war vorige Woche von US-Präsident Donald Trump rehabilitiert worden, "Rocky"-Star Stallone wohnte der Veranstaltung im Weißen Haus bei.

Stallone im weißen Haus bei US-Präsident Donald Trump Foto © APA/AFP/NICHOLAS KAMM

1908 war Johnson Weltmeister im Schwergewicht geworden. 1913 verurteilte ihn ein Gericht in einem umstrittenen Prozess wegen seiner Beziehungen zu einer weißen Frau zu einer Haftstrafe. Ihm war vorgeworfen worden, die Frau über Staatsgrenzen geschleust und damit gegen ein US-Gesetz verstoßen zu haben. Seine Anhänger sprachen von einem rassistisch motivierten Urteil.

Jack Johnson (1878-1946) Foto © AP

Stallone steht derzeit für den Box-Film "Creed 2" neben Michael B. Jordan vor der Kamera. Die Fortsetzung von "Creed - Rocky's Legacy" (2015) soll im November in die US-Kinos kommen. Der Schauspieler hatte kürzlich auch einen weiteren Teil der Action-Reihe "Rambo" bestätigt.