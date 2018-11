Marie Spaemann über Klassik„Eine Tiefe, die ich nicht missen möchte“

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mela Marie Spaemann © Grilc/ KK

Kärnten ist für Mela Marie Spaemann, die gerade von einer Konzerttournee mit Hans Zimmer zurückgekehrt ist, ein erfolgreiches Pflaster: Schließlich hat die 30-jährige Cellistin hierzulande vor gut zehn Jahren den Internationalen Brahms-Wettbewerb gewonnen. „Das Chello ist extrem vielseitig“, schwärmt die gebürtige Wienerin, die bereits im Alter von sieben Jahren Musikunterricht nahm. Nach ihrer klassischen Ausbildung befasste sich Spaemann aber auch mit Jazzmusik. „Ich vertrete alle musikalischen Einflüsse“, erklärt sie selbstbewusst. „Auch Soul spielt in meiner Musik eine große Rolle. Aber die Klassik hat eine Tiefe, die ich nicht missen möchte.“ Ihr Lieblingskomponist ist J.S. Bach: „Seine Barockmusik lässt sich gut mit anderen Stilrichtungen kombinieren.“ In ihren Songtexten setzt sich die junge Frau gerne mit dem „Mensch sein“ auseinander: „Mich interessiert, was uns antreibt.“ Zeigefinger-Songs will sie aber vermeiden: „Weil mein Großvater ein konservativer Philosoph war“, schmunzelt sie. Im Frühling 2019 wird Spaemann ihre erste Platte als Solokünstlerin veröffentlichen. Die CD soll den Namen „Gap“ tragen. Eine Anspielung auf die Gräben, die sich zwischen unterschiedlichen Musikstilen auftun, aber überwunden werden können.

Musikalische Grenzüberschreitung steht auch im Zenrum des viertägigen Crossover-Musikfestival „Tonspur“, das von Promusica Carinthia (Obfrau Iris Reiner) veranstaltet wird und heuer zum dritten Mal über die Bühne geht. Eröffnet wird der Veranstaltungsreigen am Donnerstag, den 22. November vom Villacher Saxofonist Robert Unterköfler, der sich heuer den ersten Ö 1-Jazzpreis erspielt hat. Tags darauf ist Mela mit ihren jazzig-klassischen Eigenkompositionen zu hören. Mit dem Duo BartolomeyBittmann und einem Jodelworkshop klingt das Festival am Sonntag aus.