Hört auf: Regisseur und Schauspieler Thomas Sobotka mit seinem Theater t'eig © Gernot Eder

Eine letzte Premiere wird es geben: Goethes „Faust“ am 8. November. Danach löst das Theater t’eig sich auf, zugesagte Förderungen werden nicht mehr in Anspruch genommen. Das risikofreudige Ensemble, das ungewöhnliches Theater an ungewöhnliche Orte brachte, wird es dann zehn Jahre und 30 Produktionen lang gegeben haben.

Der drastische Schritt ist eine vorbeugende Maßnahme: „Wir wollten nie eine Institution werden, die mit stagnierenden Fördermitteln einen Status quo verwaltet“, heißt es in einer von Regisseur Thomas Sobotka, Ausstatter Markus Boxler, den SchauspielerInnen Karin Gschiel, Mona Kospach und Christian Ruck sowie den Dramaturginnen Stephanie Liebmann und Alexandra Rollett unterzeichneten Erklärung.

„Künstlerische Weiterentwicklung ist unmöglich, wenn Sparzwänge die Budgets diktieren und jedes Ansuchen um bis 30 Prozent gekürzt wird, während die Realkosten steigen“, erklärt Sobotka auf Nachfrage. 48.000 Euro gibt es für t’eig derzeit jährlich vom Land Steiermark, 36.800 von der Stadt Graz. An sich kein Grund, über zu wenig Fördermittel jammern, sagt Sobotka: „Aber uns fehlen die administrativen Ressourcen. Und für das, was uns künstlerisch bevorstünde, geht es sich so einfach nicht mehr aus.“

Die Subventionspolitik in Stadt und Land basiere auf dem Prinzip „Macht’s bitte immer schön genau das weiter, was ihr schon bisher gemacht habt“, fasst Dramaturgin Rollett zusammen. Neben der fehlenden kulturpolitischen Vision nennt Sobotka aber auch eine gleichgültige Kulturberichterstattung als Grund für das Aus – sowie das Fehlen objektiver Förderbeiräte: „In den Fördergremien ist jeder Experte selber Lobbyist“, sagt er über den Brauch, die zuständigen Ausschüsse mit Angehörigen der lokalen (Off-)Szene zu besetzen: „und dass diese entscheiden, ob und wie viel Geld man bekommt und ins Budgetgebaren Einblick erhalten, ist wettbewerbsverzerrend.“

Wie es für die Angehörigen des t’eig-Ensemble weitergeht, ist unklar. Fix ist: Sie werden in anderen Konstellationen weiter Theater machen. Auch Sobotka: „Aber eher nicht in der freien Szene in Graz.“

Abschiedserklärung des Theaters t'eig im Wortlaut

t’eig war …

… ein Theater ohne Schubladendenken. Wir spielten Klassiker, Texte zeitgenössischer Autor*innen, Auftragswerke oder im Kollektiv entwickelte Stücke. Wir spielten u.a. in alten Discos, aufgelassenen Supermärkten, in Kirchen, Hallenbädern und in Bezirksgerichten, bespielten sogar ein ganzes Dorf. Und wir engagierten Künstler*innen aus anderen Theatern, Sparten, Städten und Ländern.

Wir wollten nie wiederholen, was funktioniert. Wir wollten keine Institution werden, die mit stagnierenden Fördermitteln einen Status quo verwaltet, um ein paar Künstler*innen ein bescheidenes Einkommen zu garantieren. Unsere Ambition war es stets uns und unsere Produktionen weiterzuentwickeln.

Wir wollten, dass unsere Konzepte von objektiven Förderbeiräten beurteilt werden, die nicht selbst in der hiesigen [Off-]Szene tätig sind. Es ist für uns haltlos, dass Leute Urteile über unmittelbare Mitbewerber*innen fällen, deren Konzepte lesen und Budgets einsehen können.

Wir wollten sparsame Budgets erstellen, die von den Fördergeber*innen auch als realistisch erkannt werden. Wir wollten unsere Projekte nicht mit bis zu 30% weniger Mittel als angesucht verwirklichen. „Irgendwie geht immer“ geht irgendwann nicht mehr.

Wir wollten kein Geld für Medienpartnerschaften und bezahlte Beiträge ausgeben um doch noch zu einer Vorberichterstattung zu kommen. Wir erwarteten uns fachlich kompetente Rezensionen, im Rahmen einer Kulturberichterstattung, die Amateurtheater von professionellem Off-Theater zu unterscheiden weiß und dies den Leser*innen auch vermitteln kann. Zumindest wollten wir, dass man sich mit den Produktionen auseinandersetzt.

Vor allem wollten wir, dass OFF nicht ABSEITS heißt. Nämlich abseits von realistischen Budgets, Planungsmöglichkeiten, Transparenz, Fairness, Prinzipien, Weiterentwicklung, Auseinandersetzung und künstlerischer Freiheit.

Aber was will man nicht alles. - Wir zumindest wollten immer was. Wir sind uns treu geblieben, stets dramaturgisch wasserdicht und konsequent bis zum letzten Gedankenstrich – und jetzt auch indem wir das Projekt

t'eig - »tHEATER eINE iNTERESSENgEMEINSCHAFT« mit 2018 beenden!

statt Off-Theater – Theater: Off!

Wir werden die zugesagten Fördergelder nicht in Anspruch nehmen, bzw. um keine weiteren ansuchen und unseren Theaterverein auflösen!

Wir bedanken uns bei unserem Publikum, das mit seiner Begeisterung viel dazu beigetragen hat, dass wir 10 Jahre durchgehalten haben.

Wir bedanken uns bei allen t’eiger*innen und Mitwirkenden, die bei den jeweiligen Produktionen stets freundschaftlich und inspirierend die theatrale Interessengemeinschaft gebildet haben.

Und wir bedanken uns bei unseren Koproduktions- und Kooperationspartnern, im Besonderen bei theaterland steiermark, La Strada, TaO! und dem ATG!

Am 8. November 2018 wird t’eig entgegen ursprünglicher Planungen mit „fAUSt und vorbei“ nach 10 Jahren die 30. und gleichzeitig letzte Premiere feiern...

Mit freundlichen Grüßen

die t'eigeR

Thomas Sobotka, Karin Gschiel, Markus Boxler, Mona Kospach, Stephanie Liebmann, Alexandra Rollett, Christian Ruck

