Blick auf die bosnische Metropole Sarajevo © APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Der neue Literaturnobelpreisträger Peter Handke ist ab heute in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo unerwünscht. So hat am Mittwoch das Parlament des Kantons Sarajevo beschlossen. Die Entscheidung ist einen Tag nach der Überreichung des Nobelpreises an den Schriftsteller gekommen. Die Verleihung des Nobelpreises an Handke stelle eine "weitere Beleidigung für die Opfer und alle friedensdenkenden Menschen in der Welt" dar, hieß es in einer vom Parlament angenommenen Erklärung. Ein eventueller Besuch Handkes im Kanton würde eine zusätzliche Erniedrigung aller Opfer bedeuten, hieß es ferner laut bosnischen Medienberichten.