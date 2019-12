Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

Während Peter Handke im Konzerthaus vor mehr als 1500 Besuchern im Frack seine Urkunde und seine Nobel-Medaille von König Carl XVI. Gustaf entgegennahm und sich mit drei Verbeugungen bedankte, versammelten sich seine Kritiker andernorts in Stockholm. Rund zehn Fußminuten entfernt kamen Hunderte Demonstranten am Norrmalmstorg zusammen, die Polizei sollte zunächst die Zahl 400 nennen.



Der Platz hat symbolische Wirkung: Hier wurde schon zu Zeiten des Balkankrieges demonstriert. Viele der Menschen trugen weiße Armbinden und hatten sich kleine weiß-grüne „Blumen Srebrenicas“ angesteckt. Sie hielten Plakate in die Höhe, auf denen zu lesen war: „Wem traust du: Handke oder Den Haag?“ Oder: „Ein Preis für Handke ist ein Lob für Milosevic.“ Die Demonstranten harrten in der bitterkalten Nacht aus. Nach traurigen Kriegsliedern stumpfte das Klatschen im Stoff der Handschuhe ab. Fatima Selima und andere Vertreterinnen der Vereinigung „Mütter gegen Srebrenica“ seien gekommen, um sich „solidarisch mit den Opfern des Völkermordes“ zu zeigen.