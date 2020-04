Facebook

Gewann den Bachmann-Preis 2019: Birgit Birnbacher © (c) Weichselbraun Helmuth

Ihr neuer Roman sollte in diesen Wochen hinaus in die Welt – aber „die Welt“ ist weitgehend geschlossen derzeit. Verzweifelt man da als Schöpferin des Geschriebenen?

BIRGIT BIRNBACHER: Das Gute war, die Auswirkung in ihrer Gesamtheit kam ja nicht auf einmal, sondern Schritt für Schritt. Zuerst wurde die Leipziger Buchmesse abgesagt, dann die Lit.Cologne, so ging das immer weiter, und dann bröselte langsam aber sicher die aufwändig organisierte Lesereise dahin. Gleichzeitig wurde aber auch immer klarer, dass das alles aus guten Gründen geschieht. Ja, sicher, einen Moment hat es schon gegeben, da war ich wirklich traurig um die ganze Arbeit rund um das Buch. Aber ich neige grundsätzlich nicht zum dauerhaften Verzweifeln. In der sozialen Arbeit ist man es gewohnt, in katastrophalen Situationen der zu sein, der überzeugend davon ausgeht, dass alles, wenn nicht gut, dann zumindest besser wird. Das hilft mir in der derzeitigen Situation. Und das Bewusstsein darüber, dass mein Buch nicht das Zentrum des Universums ist, sondern dass es jetzt darum geht, dass möglichst viele Menschen gesund bleiben. Man muss das Ganze schon auch im Verhältnis sehen.