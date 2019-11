Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Peter Handke © AP

Es ist die nächste Episode in der Causa-Handke: Wie die Aufdeckerplattform "The Intercept" berichtet, erhielt Peter Handke Ende der 90er Jahre einen jugoslawischen Pass. Dieser wurde am 15. Juni 1999 in der Wiener Botschaft ausgestellt, eine Woche nachdem der NATO-Einsatz zu Ende ging. Die Nationalität Handkes wird im Pass mit "Jugoslawisch" angegeben.