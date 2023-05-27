76. Filmfestspiele Cannes: Die ersten Preise sind vergeben
Der japanische Film "Monster" von Regisseur Hirokazu Kore-eda gewann Freitagabend die Queere Palme als bester Film zum Thema LGBTQ+, während die britische Regisseurin Molly Manning Walker mit ihrem Debütfilm "How To Have Sex" den Preis der Sektion Un Certain Regard für sich reklamierte.
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