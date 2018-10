Facebook

Österreichisches Blasmusikmuseum in Oberwölz © Jürgen Fuchs

Am 10. Oktober wurden im Rahmen des 29. Österreichischen Museumstages in Hall in Tirol die österreichischen Museumsgütesiegel verliehen. Ziel des von ICOM Österreich und dem Museumsbund Österreich verliehenen Österreichischen Museumsgütesiegels ist es, das hohe Niveau und die Lebendigkeit der österreichischen Museumslandschaft zu unterstreichen. Insgesamt tragen 265 Museen in Österreich dieses Siegel, diese 13 Museen sind neu hinzu gekommen:

Steiermark:

Rosegger-Museum

Schaubergwerk Museum Oberzeiring

Museum Zeitroas Ramsau am Dachstein

Österreichisches Blasmusikmuseum Oberwölz

Heimatmuseum BlasmusikMUSEUM Ratten

Kärnten:

Frühmittelalter Museum Carantana in Molzbickl

Tirol:

Radiomuseum Innsbruck

Vorarlberg:

Rhein-Schauen - Museum - und Rheinbähnle

Oberösterreich:

Evolutions Museum

Museum Altenberg - Der Graf von Windhaag

Wien:

Feuerwehrmuseum Wien

Rapideum

MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst