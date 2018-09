Facebook

THEMENBILD: FUNKHAUS WIEN / RADIOKULTURHAUS / Ö1 © (c) APA/GEORG HOCHMUTH

Jelena Micic, Studentin der "Textuellen Bildhauerei" an der Akademie der bildenden Künste Wien, ist Siegerin des mit 10.000 Euro dotierten Ö1 Talentestipendiums für bildende Kunst. Die heuer zum zehnten Mal vergebene Nachwuchsförderung für Studenten heimischer Kunstuniversitäten wird vom Wiener Städtischen Versicherungsverein unterstützt. Die Verleihung fand Dienstagabend im Wiener Ringturm statt.

Die 1986 in Serbien geborene Künstlerin beschäftigt sich laut Aussendung in ihren Werken besonders mit kulturellen Aspekten von Farben und Farbsystemen. In der Begründung der Fachjury heißt es: "Jelena Micic befasst sich auf humorvolle Weise mit Farbenlehren und der kulturellen und gesellschaftlichen Verwendung von farblichen Leitsystemen. Sie entwickelt Codierungen, die nicht eindeutig erkennen lassen, ob sie fiktiv oder real sind."

Der nach einem Online-Voting vergebene Publikumspreis geht an Matthias Lindtner, der an der Kunstuniversität Linz studiert. "Der Künstler reagiert in seinen Arbeiten direkt auf die Umgebung und nutzt persönliche, alltägliche Erfahrungen als Ausgangspunkt", heißt es dazu in der Aussendung. Werke der beiden Preisträger sind bis 28. September im Wiener Ringturm zu sehen.