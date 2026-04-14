Ein echter Picasso für 100 Euro: Dieses Schnäppchen ist Ari Hodora gelungen, der am Dienstag bei einer Verlosung für einen guten Zweck ein Gemälde des spanischen Malers Pablo Picasso im Wert von mehr als einer Million Euro gewonnen hat. Sein Los habe er am Wochenende gekauft, berichtete der 58-jährige Ingenieur am Telefon. Der Erlös der Veranstaltung, die das Auktionshaus Christie’s organisiert hat, soll der Alzheimer-Forschung zugutekommen.

Auf der Internet-Seite www.1picasso100euros.com waren insgesamt 120.000 Lose zum Preis von je 100 Euro verkauft worden. Die Ziehung wurde live im Internet übertragen. Das Gemälde ist ein Porträt der Fotografin und Malerin Dora Maar, die jahrelang Picassos Lebensgefährtin war. Picasso hatte das Bild mit dem Titel „Frauenkopf“ 1941 gemalt.

Die Organisatoren um die französische Fernsehmoderatorin Péri Cochin hatten bereits 2013 und 2020 Kunstwerke von Picasso für einen guten Zweck verlost. 2013 war eine 25-Jährige aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania die Gewinnerin. 2020 gewann eine Italienerin, die das Los von ihrem Sohn zu Weihnachten geschenkt bekommen hatte.