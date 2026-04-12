Mit ihrem Bodyhorror-Thriller „Titane“ gewann die Französin Julia Ducournau 2021 die Goldene Palme von Cannes. Ihr neuer Film „Alpha“ befasst sich wieder mit Körperlichkeit und Verfall: Die 13-jährige Alpha (Mélissa Boros) dröhnt sich auf einer Party zu und lässt sich im Rausch ein Tattoo stechen, was ihre Mutter (Golshifteh Farahani), eine Ärztin, in helle Panik versetzt: Denn gerade grassiert eine neue Infektionskrankheit, bei der Infizierte nach und nach zu Marmor versteinern. Die Übertragung erfolgt über Körperflüssigkeiten, und Alpha wird in der Schule stigmatisiert, nachdem ihr Tattoo mehr und mehr zu bluten beginnt.

Das Drama spielt nicht nur auf die Corona-Pandemie an, sondern vor allem auch auf den Umgang mit AIDS-Infizierten in den 1980er-Jahren, als HIV für viele Menschen eine heimtückische Seuche war. Regisseurin Ducournau fängt diese Angststimmung in dystopischen Bildern ein.