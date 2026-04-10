Schon zum zweiten Mal beginnt die Wiener Staatsoper die Saison mit einem Open Air im Burggarten. Stars wie Piotr Beczała, Juan Diego Flórez, Asmik Grigorian und Ludovic Tézier locken, der Eintritt ist frei. „Wir sind nicht ein Haus für Auskenner, sondern bieten ein elitäres Angebot für alle“, rechtfertigt Staatsoperndirektor Bogdan Roščić den öffentlichen Auftritt seines Hauses gegenüber Einsparungsversuchen.

Roščić teilt seine Jahre an der Spitze der Wiener Staatsoper von 2020 bis 2030 grob in zwei Phasen ein. Galt die erste der Erneuerung des Kernrepertoires, so wolle er nun mehr Werke zeigen, die selten oder nie im Haus zu sehen waren. Schon die erste Premiere mit Einaktern von Alexander Zemlinsky und Béla Bartók erschließt dem Publikum Neuland. „Eine florentinische Tragödie“ war seit ihrer Uraufführung vor über hundert Jahren nicht mehr hier zu sehen, „Herzog Blaubarts Burg“ seit 1989 nicht. Zwei Jahre länger liegt die letzte Aufführung der Bellini-Oper „I Capuleti e i Montecchi“ in der Staatsoper zurück. „La Damnation de Faust“ von Hector Berlioz wird gar zum ersten Mal am Ring gezeigt.

Mit „Un ballo in maschera“ setzt Roščić die Erneuerung des Verdi-Repertoires fort. 2020 war eine Neuproduktion zum Ende der Amtszeit Dominique Meyers am Ausbruch der Corona-Seuche gescheitert. Statt Josef Köpplinger führt Nikolaus Habjan Regie, „ohne Puppen“, wie der Direktor verriet. Anstelle der 15 Jahre alten Bechtolf-Inszenierung wird Barrie Kosky „Ariadne auf Naxos“ von Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal neu in Szene setzen. Das Vorspiel siedelt er in der soeben aufwendig renovierten „Villa Beer“ des Architekten Josef Frank an. Für „Pique Dame“, die Roscic für Tschaikowskis wichtigste Oper hält, lud er wieder Evgeny Titov ein, der hier mit der letzten Oper des Russen, „Iolanta“, großen Erfolg hatte.

Stars, Stars, Stars

Zum ersten Mal wird Piotr Beczała in der kommenden Saison den Parsifal singen, Michael Volle kehrt als Hans Sachs zurück. Asmik Grigorian singt zur Saisoneröffnung beide Frauenrollen von Zemlinsky und Bartók. Die zweite Serie des Doppelabends wird Oksana Lyniv dirigieren. Anna Netrebko wird erstmals im Haus als Turandot zu sehen sein und die zweite Serie von „Un ballo in maschera“ singen. Jonas Kaufmann kehrt als Otello zurück.

Nach einer Saison, die wirtschaftlich den Rekord der vorangegangenen zu übertreffen verspricht, stehen dem Haus intensive Kämpfe um staatliche Fördergelder bevor. Roščić, der sich auf eine Rentabilitäts-Studie der Wirtschaftskammer Wien stützen kann, spricht lieber von „Vorschüssen“. Schon die generierten Steuereinnahmen übertreffen den ausgelegten Betrag, argumentiert er für eine angemessene Erhöhung. Nehme man noch die Umwegrentabilität dazu, komme man gar auf einen vierfachen Betrag.

Schon in der vergangenen Saison sei der Betrieb nicht aufrechtzuerhalten gewesen, ohne den Rücklagen fünf Millionen Euro zu entnehmen, erläuterte Geschäftsführerin Petra Bohuslav. Heuer drohe ein Abgang von 6 Millionen, in der darauffolgenden Saison um 15 Millionen. Grund dafür sei der am Beamtenabschluss orientierte Auftrieb der Personalkosten, dem seit 25 Jahren stagnierende Förderungen gegenüberstehen. Roščić rechnet vor, dass sich der Staat in dieser Zeit rund 152 Millionen Euro erspart habe, die im Budget der Oper fehlen. Als einen Beitrag zur Verbesserung der finanziellen Situation erhöht die Direktion in der kommenden Saison die Preise im Schnitt um vier Prozent. Mehr sei nicht möglich, da das Haus derzeit schon eines der teuersten der Welt sei. Ohne Erhöhung, geschweige denn bei reduzierten Förderungen müsste das künstlerische Angebot der Oper drastisch reduziert werden, argumentieren Roščić und Bohuslav.