Geboren in der Schweiz als Kind eines Italieners und einer Deutschen, aufgewachsen in Deutschland und Jahrzehnte in Italien lebend: Mario Adorf fühlte sich selbst als Deutscher, aber er war wohl eher ein Europäer. Hinter dem massigen, vierschrötigen Kerl steckte ein feinsinniger Kulturmensch, der für Kunst und Architektur schwärmte und der schon früh den Weg zum Künstler eingeschlagen hatte. Jetzt ist er mit 95 Jahren in Paris gestorben.

Sein erstes Engagement hatte er ab 1954 an den Münchner Kammerspielen, aber der Film wurde schnell auf den Charakterkopf aufmerksam. Seinen Durchbruch feierte er mit „Nachts wenn der Teufel kam“ von Robert Siodmak im Jahr 1957, in dem er den 1944 gestorbenen Massenmörder Bruno Lüdke spielte. Weil später klar wurde, dass Lüdke die ihm angelasteten Verbrechen nicht begangen hatte, sondern vielmehr ein Opfer der unfassbaren Grausamkeit der Nazis war, lag Adorf seine berühmte Rolle später schwer im Magen. Er setzte sich für die Rehabilitierung Lüdkes ein und war auch bei der Verlegung des Stolpersteins für Lüdke in Berlin-Köpenick, fast 70 Jahre nach dem Film, anwesend.

Mario Adorf - einer für Gangster-Rollen

Adorfs Physiognomie und Ausstrahlung sorgten dafür, dass er auf Gangster abonniert war. Er spielte in zahlreichen europäischen Filmen, in „Winnetou“, „Das Mädchen Rosemarie“, „Unser Boss ist eine Dame“, „Amigos“ und und und. Meterware, der Adorf ein wenig darstellerischen Glanz verlieh. Aber er war auch in guten Filmen zu sehen: In Roland Klicks legendärem Western „Deadlock“ oder in Volker Schlöndorffs „Die Blechtrommel“. Später, als sich Adorf auch äußerlich immer zum distinguierten Herren wandelte, kamen sehr viele Patriarchen-Rollen dazu. Dass er Kriminelle und Patriarchen gleichermaßen imponierend verkörpert hat, zeigte auf wunderbar einleuchtende Weise, dass diese Menschentypen vermutlich aus dem gleichen Holz geschnitzt sind, nur mit unterschiedlich ausgeprägter Moral ausgestattet. Adorf spielte meistens starke Menschen, mit Durchsetzungsvermögen und Härte, die in seinen Ganovenporträts krankhaft verbogen sind. Adorf sagte „Der Zeit“ einmal: „Ich wollte nie ein Schönspieler sein.“

Dieter Wedel - ein Arbeitspartner, mit dem er später brach

Der Regisseur Dieter Wedel wurde später einer seiner Hauptpartner. Die Mehrteiler „Der große Bellheim“, „Der Schattenmann“ und „Die Affäre Semmeling“ waren TV-Ereignisse mit einer Breitenwirkung, wie es sie heute nicht mehr gibt. Adorf brach aber mit seinem Arbeitspartner , wie er später angab. Der sehr umstrittene Wedel wäre nie sein Freund gewesen und es kam auch über lange Jahre zu keiner Aussöhnung mehr zwischen dem Regisseur und seinem Hauptdarsteller.

Die Härte, die seinen Figuren eigen war, galt in der Nachkriegszeit noch als Tugend, Adorfs eigene Kindheit und Jugend waren alles andere als behütet, er war ein Kind aus einer anderen Zeit. Im Alter war er eine noble Erscheinung, ein Sir, gehärtet, aber sanft geworden und irgendwie aus der Zeit gefallen. Ein Mensch, dessen bedächtige und weltgewandte Art für sich einahm. Er hinterlässt seine Ehefrau Monique Faye, mit der er seit 1985 verheiratet ist, sowie seine Tochter Stella Adorf aus erster Ehe mit der bereits verstorbenen Lis Verhoeven.