Die frühere Burgtheaterdirektorin Karin Bergmann folgt Markus Hinterhäuser als Interimsintendantin bei den Salzburger Festspielen nach. Ganz unpikant ist ihre Bestellung nicht, Hinterhäuser hatte Bergmann ursprünglich für die Neubesetzung der Schauspielleitung favorisiert. Da sie weder an einem Auswahlverfahren noch am Hearing teilgenommen hat, gilt dies als Auslöser der Krise an deren Ende der Abgang Hinterhäusers gestanden ist. Sie werde „bis eine neue Intendantin bzw. ein neuer Intendant eingesetzt ist“ agieren, „voraussichtlich bis Herbst 2027“, so das Festspiel-Kuratorium.

„Sie bestreitet damit die Umsetzung des Spiel- und Haushaltsplans der kommenden und der nächsten Festspielsaison“, hieß es. Das neu zusammengesetzte Direktorium der Salzburger Festspiele mit Präsidentin Kristina Hammer, dem Kaufmännischen Direktor Lukas Crepaz und Interimsintendantin Karin Bergmann wird am Mittwoch (11 Uhr), ein Pressegespräch im Salzburger Festspielhaus geben. Die Künstlerische Intendanz und die Funktion des Präsidenten bzw. der Präsidentin sollen in den nächsten Wochen gleichzeitig ausgeschrieben werden.

Bergmann in der Favoritenrolle

Bergmann hat die Wachablöse in der künstlerischen Leitung des Festivals indirekt ins Rollen gebracht: Nach der frühzeitigen Trennung von der früheren Schauspielchefin Marina Davydova nach nur einem Jahr Ende 2024 hatte das Kuratorium von Hinterhäuser eine transparente Vorgangsweise samt Ausschreibung bei der Neubesetzung verlangt. Auf diese hatten sich 23 Kandidatinnen und Kandidaten beworben. Sechs von ihnen wurden dann zu einem Hearing geladen, fünf erschienen. Unmittelbar nach dem Hearing berichteten Medien, dass Hinterhäuser Bergmann als Favoritin für den Posten bezeichnet haben soll, obwohl sie weder am Auswahlverfahren noch am Hearing teilgenommen hatte.

Markus Hinterhäuser © AP

Das Kuratorium, in dem die Fördergeber Bund, Land und Stadt Salzburg und der Salzburger Tourismusförderungsfonds vertreten sind, reagierte deswegen schwer verärgert. Eine Sitzung, in der sich Hinterhäuser erklären musste, dürfte dann laut Teilnehmern ziemlich aus dem Ruder gelaufen sein. Schließlich verkündete das Kuratorium, dass Hinterhäuser die Bedingungen zur Fortsetzung seines Vertrages über den 30. September hinaus nicht erfüllt habe. Denn eigentlich war schon eine Verlängerung bis Herbst 2031 vereinbart worden. Gleichzeitig wurde dem Intendanten das Angebot unterbreitet, noch ein Jahr weiterzumachen, um eine geordnete Übergabe zu ermöglichen. Hinterhäuser ließ die gesetzte Frist allerdings verstreichen und teilte schließlich mit, dass er von einem rechtsgültigen Vertrag bis 2031 ausgehe. Daraufhin wurde die Causa den Anwälten übergeben.

Am 26. März teilte das Kuratorium mit, dass die Salzburger Festspiele und Hinterhäuser aufgrund unüberbrückbarer Auffassungsunterschiede und Differenzen ab sofort getrennte Wege gehen. Beide Seiten verständigten sich darauf, dass Hinterhäuser bis zum Ende seines Vertrages, das ist der 30. September 2026, beurlaubt ist. Schon davor hatte das Kuratorium fixiert, dass die Ausschreibung der künstlerischen Leitung vorbereitet werden soll.

Kein ruhiges Fahrwasser zu erwarten

Allseits wird Bergmann bestmögliche Expertise für die Aufgabe bestätigt. Sie wechselt also vom Traunsee, wo sie seit 2022 bei den Salzkammergut Festwochen Gmunden die Sparte Literatur und Theater aufgewertet hat, an die Salzach. Ruhiges Fahrwasser ist dort in den Jahren, in denen der große Umbau des Festspielbezirks zu bewerkstelligen ist, allerdings nicht zu erwarten.

Karin Bergmann, geboren am 13. Juli 1953 in Recklinghausen, entstammt tatsächlich einer Bergmann-Familie. Sie suchte jedoch früh den Weg an die Bühne. Bereits mit 13 Jahren ging sie regelmäßig ins Theater, sprach mit 15 mutig bei den Ruhrfestspielen vor. Dort legte man ihr erst den Schulabschluss nahe, den sie schließlich im zweiten Bildungsweg nachholte. Am Bochumer Schauspielhaus verpasste sie als leidenschaftliche Theaterbesucherin unter Peter Zadek keine Inszenierung. Und ebendort sollte auch ihr Berufsweg den Ausgang nehmen, als sie 1979 den Job als Direktionsassistentin von Claus Peymann ergatterte.

Bergmann leitete das Wiener Burgtheater von 2014 bis 2019 © APA

Kam mit Peymann nach Wien

Nach vier Jahren in Bochum und weiteren vier Jahren Pressearbeit im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg bei den Intendanten Niels-Peter Rudolph und Peter Zadek folgte Bergmann dem neuen Burgtheater-Direktor Peymann schließlich 1986 als dessen Pressesprecherin nach Wien. Skandale wie die skandalumwitterte Uraufführung von Thomas Bernhards „Heldenplatz“ und bitteren Ensemblestreit erlebte sie hautnah mit, etliche Stürme wehrte sie vom Pressebüro aus ab.

Der Wunsch nach Neuorientierung führte sie 1993 auf Ruf von Vereinigte-Bühnen-Wien-Intendant Rudi Klausnitzer als Pressesprecherin und Direktionsmitglied in die Musical-Welt, ehe sie ab 1996 die gleichen Funktionen an der Volksoper bekleidete. Der Zufall sollte sie bald wieder an die Burg führen: Klaus Bachler, der sie an die Volksoper geholt hatte, sollte 1999 neuer Burgtheater-Direktor werden und Bergmann mit ihm gehen.

Matthias Hartmann © Imago

Zehn Jahre lang war sie als seine Stellvertreterin tätig, rief etwa die Regieassistentenschiene „Spieltriebe“ ins Leben und führte den Betrieb in der Saison 2008/2009, als Bachler bereits ein Jahr vor Wiener Vertragsende die Bayerische Staatsoper in München leitete, weitgehend eigenverantwortlich. Ein Jahr, nachdem Matthias Hartmann 2009 die Bachler-Nachfolge antrat, trat Bergmann als dessen Stellvertreterin ab und verabschiedete sich in die Pension - was nicht an Unstimmigkeiten mit Hartmann gelegen habe, wie sie stets betonte.

2014 an die Spitze der Burg

Damit schien die Karriere an vorderster Front für Karin Bergmann zu Ende, die sich im „Falter“-Abschiedsinterview einst als „starker Zweiter“ definierte. Doch weit gefehlt. 2014 stand Bergmann dann mit einem Male in der ersten Reihe, als der damalige Kulturminister Josef Ostermayer (SPÖ) sie nach der fristlosen Entlassung von Hartmann mit einem Vertrag bis zunächst 2016 ans Burgtheater zurückholte. Kurz darauf präsentierte Bergmann einen 100 Punkte umfassenden Sanierungskatalog für das Haus. Bis 2016 sparte sie im Duo mit dem kaufmännischen Direktor Thomas Königstorfer etwa ein Drittel eines Jahresbudgets ein und arbeitete damit einen Schuldenberg von fast 20 Millionen Euro ab. Bereits im Herbst wurde die Verlängerung von der interimistischen zur „ordentlichen“ Direktorin bis 2019 verkündet.

Karin Bergmann holte Martin Kušej zurück ans Burgtheater © APA

Aus der Ära Bergmann blieb an der Burg nicht nur ein harter Sparkurs in Erinnerung, sondern durchaus inhaltliches Wirken. Bergmann holte große Namen wie ihren Amtsvorgänger Claus Peymann und ihren späteren Nachfolger Martin Kušej zurück ans Haus, gab auch dem Nachwuchs eine Chance und förderte junge Autorinnen und Autoren. Unter ihrer Ägide errang das Burgtheater für die Saison 2014/15 den Titel des „Theaters des Jahres“. Nun bekommt die leidenschaftliche Theaterfrau, die mit dem 2023 gestorbenen Architekten Luigi Blau verheiratet war, eine neue Aufgabe. Kaum jemand dürfte daran zweifeln, dass sie sie wieder hervorragend bewältigen wird.