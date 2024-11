Die Gewichte haben sich verschoben. Heute ist Graz, wie es in den lokalen Medien heißt, die heimliche Fußballhauptstadt; damals, in den frühen Sechzigern, war die Murmetropole die unheimliche Hauptstadt der Literatur. Peter Handke studierte Jus, war laut Überlieferung der Lehrenden einer der Besten seines Jahrgangs, aber die Hingabe galt weniger der Rechtswissenschaft, als vielmehr der Literatur. Ihr verschrieb er sich. Franz Kafka war die Brücke zwischen beiden Welten. Als eine Studentenzeitung einen Text von ihm ablehnte, zürnte er: „Man wird von mir noch hören“. In den Hörsälen und am Studiertisch überfiel ihn eine „Alleinmüdigkeit“.