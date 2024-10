Ach, immer diese perfekten Bilder! Für gewöhnlich sorgt eine ganze Heerschar am roten Teppich dafür, dass jede noch so kleine Falte wie von Zauberhand verschwindet. Außer natürlich, man hat eine sehr aufmerksame Begleitung an seiner Seite, wie Chrissy Teigen und Rooney Mara bei der Academy Museum Gala am Samstag in Los Angeles. Die Herren John Legend und Joaquin Phoenix drapierten die Kleider ihrer Partnerinnen kurzerhand selbst. Was bei dem Andrang an Hollywood-Stars am roten Teppich auch klüger war, um einen Promistau zu vermeiden.

Zum vierten Mal lud das Filmmuseum in Los Angeles zur großen Spendengala, das Geld kommt der Sammlung des Museums zugute. Fast 5000 Quadratmeter groß ist die Ausstellungsfläche auf der Teile der Sammlung gezeigt werden, darunter Dorothys rote Schuhe aus dem „Zauberer von Oz“, eine Hai-Attrappe aus dem Horrorschocker „Der Weiße Hai“ oder die Schreibmaschine, auf der das Drehbuch für den Hitchcock-Thriller „Psycho“ geschrieben wurde.

Kein Wunder also, dass halb Hollywood seinem Erbe die Ehre erwiesen hat: Nicole Kidman, Uma Thurman, Demi Moore, Sebastian Stan oder auch der halbe Kardashian-Clan mit Kim Kardashian, Kendall und Kylie Jenner schritten über den roten Teppich. Selbstredend war auch Regisseur Steven Spielberg vertreten, er hat dem Museum – rund um die Eröffnung vor vier Jahren – seltene Zeichentrick-Kunstwerke aus seinem Privatbesitz übergeben hat.