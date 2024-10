Knapp zehn Jahre nach seinem Tod (21. Dezember 2014) führt Udo Jürgens die heimischen Albumcharts mit „Udo 90“ an, wie Sony Music mitteilte. Die Edition enthält 90 Songs, die der beliebte Entertainer, der am 30. September 90 Jahre alt geworden wäre, im deutschsprachigen Raum zwischen 1956 und 2014 veröffentlicht hat. Zusammengestellt wurde die Kopplung von seinen Kindern Jenny und John Jürgens, die unter 550 weltweiten Single-Veröffentlichungen wählen mussten.

„Udos Strahlkraft ist ungebrochen. Wir sind voller Dankbarkeit und uns immer bewusst, dass es sein Werk ist, welches diesen Erfolg ermöglicht und die große Treue seiner Fans“, wurden Jenny und John Jürgens in einer Aussendung zitiert. Am 26. November gastiert Pepe Lienhard mit Orchester und Gästen im Rahmen der „Udo Jürgens Da Capo Tour“ in der Wiener Stadthalle. Im Winter 2024 erscheint außerdem eine umfangreiche Werkschau, die eine repräsentative Auswahl von insgesamt über 50 Studio- und Live-Alben beinhaltet.