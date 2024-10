Die Soul- und Gospelsängerin Cissy Houston ist tot. Die Mutter der 2012 gestorbenen Pop-Diva Whitney Houston starb am Montag im Alter von 91 Jahren in ihrem Haus in New Jersey. Das teilte ihre Schwiegertochter Pat Houston auf Instagram mit. Cissy Houston erhielt für ihre Musik zwei Grammy-Awards.

"Es betrübt mein Herz, das Ableben meiner geliebten Königin Cissy Houston heute bekannt zu geben! Bitte behaltet die Familie Houston in euren Gebeten", schrieb Pat Houston neben einer Bildercollage der verstorbenen Sängerin. Die Gospelsängerin wurde am 30. September 1933 in Newark, New Jersey, als Emily Drinkard geboren und nahm später den Künstlernamen Cissy Houston an.

Backgroundsängerin von Aretha Franklin

Sie begann ihre Karriere als Mitglied einer Gospelgruppe namens Drinkard Four und wurde später Gründungsmitglied der Gruppe Sweet Inspirations. Sie sang als Backgroundsängerin für legendäre Künstler wie Aretha Franklin, Chaka Khan, Otis Redding und Dionne Warwick. Ihre Solokarriere startete sie 1970. Für ihre Gospelmusik erhielt sie zwei Grammy-Awards.