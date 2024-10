Seiner Mutter steht die Erkenntnis schon in der allerersten Sekunde ins Gesicht geschrieben, da versuchen Joanne (Kristen Bell) und Noah (Adam Brody) noch ihre Hormone unter Kontrolle zu bringen: Die Chemie, die stimmt! Blöd nur, dass das, was sich da unweigerlich anbandelt, gewaltig daran kratzt, was in Stein gemeißelt scheint: Rabbi Noah heiratet die allseits beliebte Jüdin Rebecca und sie sind glücklich bis an ihr Lebensende oder zumindest ihre Familien.

Und jetzt droht auch noch doppeltes Unheil: Joanna ist erstens nicht Rebecca und zweitens keine Jüdin, eine Schickse also, wie Noahs Mutter mit Entsetzen feststellt. Ziemlich stimmig ist da der Originaltitel der zweiten Folge: „A Shiksa Walks Into a Temple“, Drama! Also, die Liebe ist eine Himmelsmacht, aber niemand hat je behauptet, dass hier kein Donnerwetter im Spiel ist. Die Zutaten hätten wir schon einmal, denn Joanne ist genau das Gegenteil der sittsamen Rebecca: Gemeinsam mit ihrer Schwester (Justine Lupe) macht sie einen nicht ganz so sittsamen Podcast rund um Liebe und Sex. Stoff gibt es genug, denn Joannes Liebesmotor stottert gewaltig, bis ein Blitzschlag namens Noah reinklescht.

„Nobody Wants This“ tänzelt mit einer geradezu unerhörten Leichtfüßigkeit in die Stolperfalle RomCom rein, aber überspringt die Hürden mit ebenso großer Leichtigkeit: Das beginnt schon bei den Hauptcharakteren, da gibt es kein sehnsüchtiges Schmachten nach dem Traumprinzen, sondern eher die Frage, ob und wie sich die eigenen Vorstellungen von Liebe umsetzen lassen – bis die Praxis die Theorie einholt. Eingehüllt wird der muntere Liebesreigen von viel Witz und Ironie, jüdische Klischees werden klug und unverkrampft verhandelt. Bisweilen reizt man aber auch eine Erzählstruktur von RomComs aus, die in den letzten Jahren aufgekommen ist: verständnisvoller Millennial trifft auf leicht überdrehte Frau, die geerdet werden muss.

Der Bruder des Rabbis: Timothy Simons als Sasha © Hopper Stone/Netflix

Das wird dankenswerterweise meist dadurch gebrochen, dass sich die beiden Hauptprotagonisten ungezwungen die Gagwuchteln um die Ohren hauen. Ziemlich am Klischee kratzen die Geschwister von Joanne und Noah – zwischen schrullig und tollpatschig tapsen sie bisweilen wie Sitcom-Charaktere durchs Leben. Und doch, alles vernachlässigbar, denn in dieser Serie findet sich ein heißer Kandidat auf den Serienkuss des Jahres! ●●●●○

„Nobody Wants This“, Netflix.