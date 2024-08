Begleitet von Problemen und langen Warteschlangen auf den Ticketplattformen ist der Verkauf für die Comebacktour der legendären Britpopband Oasis angelaufen. Mehrere Webseiten waren rund um den Verkaufsstart für die insgesamt 17 Konzerte in Großbritannien und Irland am Morgen vorübergehend nicht oder nur eingeschränkt aufrufbar, anderswo hingen Fans hinter Hunderttausenden anderer Interessierten weit hinten in der Warteschlange fest.