Selten gab es in der britischen Musikgeschichte eine Woche, die Auf- und Niedergang einer Band so stark widerspiegelt wie diese. Am Freitag (30. 8.) ist es 30 Jahre her, dass Oasis mit „Definitely Maybe“ ein Album herausbrachte, das ein ganzes Genre maßgeblich prägte - den sogenannten Britpop. Am 28. August sind es 15 Jahre her, seit Gitarrist Noel Gallagher im Streit mit Bruder Liam die Gruppe verließ. Und just am 27. August setzte Oasis einen neuen Meilenstein in der Bandgeschichte: Man hat eine Reunion für den Sommer 2025 angekündigt. Und erst einmal 14 Termine in Großbritannien und Irland.

Vorerst 14 Termine u. a. in London und Dublin

Die angekündigten Termine im Detail: 4. und 5. Juli 2025 in Cardiff, 11., 12., 19., 20. Juli in Manchester, 25., 26. Juli sowie 2. und 3. August in London, 8. und 9. August Edinburgh, 16., 17. August Dublin. Ab Ende August gibt es die Tickets. Außerdem sollen später noch weitere Termine angekündigt werden.

Zwei Brüder wie Tequila und Bier

Der Rock ’n’ Roll steckt bekanntlich voller Konflikte. Die Zahl der Bands, deren Mitglieder sich untereinander zerstritten haben, sind Legion. Es gibt viele berühmte Beispiele: Die Eagles haben sich untereinander irgendwann einmal so inniglich gehasst, dass Don Henley gemeint hat, eher würde die „Hölle zufrieren“, als er sich noch einmal mit den Kollegen auf eine Bühne stellen würde. Die richteten ihm aus, dass man sowieso keine Lust auf eine Tournee der „verlorenen Jugend und Gier“ hätte. Am Ende hat man sich doch wieder zusammengerauft, wie so viele andere. Sei es, weil das Geld knapp wurde, die Gier aber intakt. Oder weil man im Alter doch wieder ein bisschen Lust auf Ruhm und Starglanz bekommt. Oder, man kann ja auch das Gute annehmen, weil man sich wieder versteht, reifer geworden ist.

Bei Liam (51) und Noel Gallagher (57) kommt noch dazu, dass sie Brüder sind. Aufgewachsen in den schlechteren Stadtteilen von Manchester, sind die beiden Working-Class-Heroes und Oasis-Macher aber höchstens in gegenseitiger Abneigung vereint, man hat sich nicht nur beleidigt und geprügelt, sondern auch verklagt. Die öffentlich ausgetragenen Fehden der Brüder sorgten zwar für viel Publicity, 2009 aber schließlich auch für das Ende von Oasis. In der Phase nach der Auflösung hat sich Noel zwar endgültig als das ungleich größere musikalische Talent herausgestellt, aber den Gesang von Liam, den vermisst wohl auch er. „Mein Gesang ist wie ein Pint Guinness am Dienstag, Liams Gesang sind zehn Tequilas am Freitag“, erzählte er kürzlich.

Nicht nur der deutsche Musikexperte Frank Laufenberg sieht das mögliche Comeback skeptisch. „Mir scheint, dass Oasis musikalisch alles gesagt hat“, meint er. Wobei sich vermutlich genau niemand von Oasis erwartet, dass sie das Rad neu erfinden werden. Das Comeback wird eher die 90s-Nostalgie befeuern. Spannend bleibt eher die Frage, wie haltbar die Reunion ist, wie viele Konzerte man über diese 14 Termine hinaus spielen wird. Oder ob die beiden in Abneigung vereinten Gallaghers bald wieder die Nase voll haben voneinander. Möchten die beiden wieder ordentlich Geld machen? Oder ist es, wenn schon keine Bruderliebe, Liebe zur Musik? Die Antworten darauf gibt es in den kommenden Monaten.