Die neunte und letzte Staffel der erfolgreichen Dramedy-Sitcom „Scrubs – Die Anfänger“ wurde im Jahr 2010 ausgestrahlt – dann wurde es ziemlich ruhig um die Serie rund um die beruflichen und privaten Herausforderungen junger Ärztinnen und Ärzte im Krankenhausalltag. Die Staffel erhielt gemischte Bewertungen, sowohl von Zuschauerinnen und Zuschauern, als auch von professionellen Kritikerinnen und Kritikern. Ausschlaggebend dürfte hier sicherlich gewesen sein, dass die bekannten Protagonisten aus den früheren Staffeln lediglich in Nebenrollen auftraten.

Jetzt gibt es aber gute Neuigkeiten für Fans der Serie: Serienschöpfer Bill Lawrence kündigte in einem Interview mit „LADbible“ an, dass ein Reboot der Serie nicht nur eine „echte Möglichkeit“ ist, sondern ganz sicher kommen wird: „Wir werden es definitiv machen, einfach weil wir es sehr genossen haben, Zeit miteinander zu verbringen.“ Er führt aus: „Sehen Sie, es gibt keinen großen Antrieb, weil jeder erfolgreich ist, und ich glaube, die Show lief etwa 72 Jahre lang, aber andererseits ist das medizinische Personal hier im Moment sehr heldenhaft für mich.“ Niemand würde Arzt werden, um reich zu werden.

Scrubs-Stars zeigen Interesse an Rückkehr

Die Verantwortlichen würden bereits intensive Gespräche führen und wollen innerhalb der nächsten sechs Monate entscheiden, wie genau die Rückkehr von Scrubs aussehen soll. Ein Film sei jedenfalls nicht geplant.

Gegenüber „NBC“ erklärte auch Donald Faison, der in der Serie den Charakter Dr. Christopher Turk verkörpert, dass die Serie weitergehen wird: „Es wird passieren. Ich weiß nicht wann, aber in den nächsten fünf Jahren.“ Auch Zach Braff („Dr. John Dorian“), Sarah Chalke („Dr. Elliot Reid“) und John C. McGinley („Dr. Percival Cox“) drückten bereits Interesse an einem Revival aus.