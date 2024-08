Es schaut zuerst nach billigem Gag aus: Nicolas Stemann lässt das Publikum während der Gerichtsverhandlung in Aischylos‘ „Eumeniden“ darüber abstimmen, ob der Muttermörder Orest verurteilt werden soll oder nicht. Rote Zettel für eine Verurteilung, gelbe Zettel für eine Begnadigung, eingesammelt in Urnen aus Karton, die die Eryinnen in den Publikumsreihen herumreichen.