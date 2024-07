Der teilnahmsvolle Blick auf den Einzelnen, sein Hoffen und Versagen; die Zuversicht, dass der Lauf der Geschichte allen Rückschlägen zum Trotz die Welt zum Besseren verändern wird: Noch heute kann, wer will, diese Schlüsse aus Stefan Zweigs Literatur ziehen, zumal aus seinen „Sternstunden der Menschheit“: biografische Miniaturen, in denen der Autor historische Momente aufzeichnete, die „das Leben eines Einzelnen, eines Volkes und sogar den Schicksalslauf der ganzen Menschheit“ verändert haben, so beschrieb er es selbst.

Auf der Bühne des Salzburger Landestheaters blickt man in eine Art Museumsdepot, in dem Versatzstücke solcher Momente eingelagert scheinen: die Kapitelle antiker Säulen, die Reste eines gefallenen Reiterstandbilds, ein Obelisk, ein altertümliches Geschütz ruhen da auf dem Schwerlastregal. Es sind, wie sich herausstellen wird, sprechende Objekte im Wortsinn, aus krachenden Lautsprechern werden sie mit blechernen Stimmen von Ehrgeiz und Versagen berichten, die den Gang der Geschichte beeinflusst haben.

„Sternstunden der Menschheit“, eine Koproduktion mit dem Münchener Residenztheater und nach dem „Jedermann“ am Samstag die zweite Schauspielpremiere dieser Festspiele, ist natürlich alles andere als eine Nacherzählung von Zweigs Werk. Vielmehr verknüpft der Schweizer Regisseur Thom Luz in seiner Inszenierung Textfragmente mit Passagen aus Zweigs Briefen, die die wachsende Verzweiflung des Exilianten an seiner Lebenssituation und den Weltläuften dokumentieren: Blitzlichter einer Existenz, die in der Welt keinen Platz mehr finden sollte. In Brasilien nahmen Zweig und seine Frau Lotte sich 1942 das Leben.

Alles fällt auseinander

Auf einem Teppich ominöser elektrostatischer Klänge überlagert Luz die historischen Ereignisse, die Zweig beschreibt, und die Erfahrungen aus dessen eigener Fluchtgeschichte. Anderthalb Stunden lang irren zu diesem Zweck sechs Schauspielerinnen und Schauspieler in Freizeitkleidung und zu den Afro-Brasil-Polka-Sounds des Heimatlosenorchester München-Rio-Addio durch das Depot dieser Welt von Gestern und scheitern immer wieder beim Versuch, aus den lagernden Überresten Neues zu bauen. Da entsteht kein stabiles Konstrukt, alles fällt ihnen auseinander.

Das Fragmentarische wirkt bei dieser strapaziös augenfälligen Sinnsuche streckenweise durchaus beliebig: Ein paar Sätze fallen über den Komponisten Händel, über Scotts tödlichen Weg zum Südpol, über die „Entdeckung“ des Pazifik durch den Conquistador Balboa.

Europas „dumpfe Gleichgültigkeit“

Interessant wird es, wo sich die Ereignisse, die Zweig beschreibt, und die Erfahrungen aus seiner eigenen Fluchtgeschichte offensichtlich kreuzen – auch wenn sich nicht eindeutig sagen lässt, wie Leben und Literatur da aufeinander eingewirkt haben: Wenn Zweig schildert, wie mit Woodrow Wilsons Scheitern bei den Friedensverhandlungen nach dem Ersten Weltkrieg das „Traumbild einer humanisierten Welt“ zerfällt, wenn er in der Schilderung von der Eroberung Byzanz‘ durch die Osmanen die „dumpfe Gleichgültigkeit Europas“ im Angesicht des Untergangs geißelt, wird unheimlich klar, dass er die eigene Zeit ins Visier nimmt. Und dass seine Analysen auch die unsere treffen. Am stärksten ist dann das Finale: Da verbindet Luz Berichte über den gemeinsamen Suizid des Ehepaars mit Zweigs Text über Cicero, der sich der Staatsgewalt entgegenstellt und sehenden Auges dem Tod entgegengeht. So entsteht das stimmige Bild eines individuellen Untergangs, der sich selbst auch als Untergang einer Epoche deutete.