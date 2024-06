Gerade war sie noch Newcomerin, jetzt ist sie bereits eine der größten Popstars im deutschsprachigen Raum. Die Rede ist von Nina Chuba, bürgerlich Nina Katrin Kaiser. Ihre Single „Wildberry Lillet“ erreichte vor zwei Jahren viermal die Nummer eins der Single Charts. Danach folgten mit 200 Millionen Streams Dreifach-Gold in Deutschland und Doppel-Platin in Österreich und in der Schweiz. 2023 erschien das erste Album „Glas“. Ihr zweites Album ist aktuell in Arbeit.

Vom Kinderstar zum Popstar

Angefangen hat die Karriere von Chuba allerdings im Fernsehen. Die heute 25-Jährige stand bereits mit acht Jahren das erste Mal vor einer Kamera. In 28 Folgen der Serie „Die Pfefferkörner“ verkörperte sie als „Marie Krogmann“ eine der Hauptrollen. Mit dem ersten selbstverdienten Geld kaufte sie sich einen Teddy und ein Klavier. Den Teddy „Lilly-Lotta“ hat sie heute noch.

2016 war sie in der Musikschule ihrer Heimatstadt Wedel bei Hamburg Teil der Band „Blizz“. Nach einem gemeinsamen Minialbum verließ Chuba 2018 die Band und startete ihre Solokarriere - damals noch auf Englisch. Der große Erfolg blieb da, aber noch aus. Nach zwei EPs folgte 2021 der Wechsel ins Deutsche. Und ab da ging es für sie Schlag auf Schlag: Im August 2022 kam der große Hit „Wildberry Lillet“, den sie letztes Jahr gemeinsam mit der Rapperin Juju erneut veröffentlicht hat.

Musikalisches Multitalent

Ihre musikalische Bandbreite hat Chuba in ihrem ersten Album gekonnt zur Schau gestellt. Neben gefühlvollen Liedern wie „Fieber“ und „Neben mir“, die aber keineswegs langweilig und fad daherkommen, mixt sie Deutschrap-Elemente mit Dancehall-Beats, die im Ohr bleiben. Und trifft mit dem Sound und ihren Texten den aktuellen Zeitgeist und fängt die Höhen und Tiefen der Zwanzigjährigen perfekt ein.

Am Wochenende tritt sie als Headlinerin neben internationalen Musikacts wie Sam Smith, Kings of Leon und Gossip am Lido Sounds Festival in Linz auf.