Man kann davon ausgehen, dass in der Reihe „beliebte Phrasen“ bei Jubilarehrungen, sehr gerne vom „bewegten Leben“ die Rede ist. Da passt natürlich viel rein, auch, was man so genau nicht ins Rampenlicht zerren will. Bei John Travolta ist das genau umgekehrt: Sein Leben fand durchgehend im Rampenlicht statt und bewegt war es obendrein – beinahe magisch, dieser Hüftschwung! Wobei das Warm-up zu dieser Hollywoodkarriere eher ein Totentanz war. 1976 verfilmte Brian De Palma den Stephen-King-Roman „Carrie – Des Satans jüngste Tochter“ und das Gruseligste dabei war nicht Carrie, sondern John Travolta als Supergfrast Billy Nolan, der den Obermobber mit Schweineblut gab. Typ Rädelsführer mit angeknackstem Ego.