Die FH Kärnten verlieh im Rahmen der Sponsion am Campus Spittal am 19. Oktober drei Honorarprofessuren an nebenberufliche Lehrende.

Von links nach rechts: Dietmar Brodel, (Studienbereichsleiter Wirtschaft & Management, FH Kärnten), Ulrike Juritsch, Günter Bauer, Siegfried Spanz (Geschäftsführung FH Kärnten), Gabriele Stoiser, Reinhard Iro (Stiftungsvorstand FH Kärnten) und Peter Granig (Rektor FH Kärnten). © Wolfgang Glanznig/FH Kärnten

Die Auszeichnung „HonorarprofessorIn“ ist eine Würdigung, welche die FH Kärnten an ausgewählte Persönlichkeiten verleiht, die sich als nebenberuflich Lehrende in hohem Maße und über einen langen Zeitraum hinweg für die FH Kärnten eingesetzt haben.

Diese besondere Ehrung wurde nun drei am Studienbereich Wirtschaft & Management wirkenden nebenberuflich Lehrenden zuteil. Im Rahmen des feierlichen Sponsionsaktes verlieh der Rektor der FH Kärnten, Peter Granig, an Günter Bauer, Ulrike Juritsch und Gabriele Stoiser das Recht, den Ehrentitel „Honorar ProfessorIn (FH)“ zu führen.

In seiner Ansprache hob Rektor Granig insbesondere die fachlichen und didaktischen Qualifikationen sowie die menschlichen Qualitäten der Geehrten hervor und würdigte dabei ihr über die unmittelbare Lehre hinausgehendes Engagement.



Das Team der nebenberuflich Lehrenden an der School of Management besteht aus über 130 hervorragenden Expertinnen und Experten aus der Praxis. „Ich freue mich sehr, dass heute aus diesem Kreis drei hochverdiente Persönlichkeiten eine Honorarprofessur erhalten haben. Für die Ermöglichung dieser Anerkennung danke ich dem Herrn Rektor, dem Kollegium und der Hochschulleitung. Den Geehrten gebührt Anerkennung dafür, dass sie sich mit wirklich außergewöhnlichem und stabilem Engagement sowie großer Fachexpertise bei der Weiterentwicklung unseres Studien- und Forschungsprogramms einbringen. Es ist mir eine Ehre und Freude, mit so kompetenten und engagierten Persönlichkeiten zusammenarbeiten zu dürfen“ sagte der Leiter des Studienbereiches Wirtschaft & Management, Dietmar Brodel, in seiner Laudatio.

Die Geehrten:

Günter Bauer hat erfolgreich seine Studien der Rechtswissenschaften (1999 Wien) und der Betriebswirtschaftslehre (2012 Wien) abgeschlossen, an der WU Executive Academy erwarb seinen Mastertitel (2009). Darüber hinaus unterrichtet Bauer seit 2005 an der FH Kärnten als nebenberuflicher Lektor und erfüllt folgende Lehraufträge: Buchführung und Bilanzierung, Öffentliches Haushaltswesen und Kameralistik, Kommunales Haushaltswesen. Als Direktor des Landesrechnungshofes Kärnten ist Günter Bauer seit 2015 tätig.



Ulrike Juritsch hat erfolgreich ein Studium der Angewandten Betriebswirtschaftslehre (2004), sowie ein Studium Wirtschaft & Recht (2009) an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt abgeschlossen. 2016 hat sie sich als Unternehmerin selbständig gemacht. Seit 2008 ist sie darüber hinaus an der FH Kärnten als nebenberuflich Lehrende tätig und unterrichtet folgende Fächer: Grundlagen des Controllings, Operatives Controlling, Bilanzanalyse, Investition und Finanzierung.



Gabriele Stoiser hat ihr Diplomstudium der Mathematik 1989 an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt erfolgreich abgeschlossen. Ein weiterer Studienabschluss (Lehramtsstudium Mathematik, Psychologie, Philosophie und Pädagogik) sowie Abschluss eines Doktoratsstudiums folgten 1994 und 2004. Seit 2008 ist sie darüber hinaus als nebenberufliche Lektorin an der FH Kärnten tätig und unterrichtet in den Lehrveranstaltungen „Wirtschaftsmathematik“ und „Statistik“. Zwischen 2010 und 2011 bekleidete Gabriele Stoiser eine hauptberufliche Professur für „Quantitative Methoden“ am Studienbereich Wirtschaft & Management. Seit 2011 ist Gabriele Stoiser als stellvertretende Leiterin der Abteilung Bevölkerungswesen sowie als Leiterin der Statistik am Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee tätig.