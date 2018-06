Kleine Zeitung +

Bleiburg Ein Reggae-Festival für die ganze Familie

Kinderspiele, Familienprogramm mit "Bluatschink" am Nachmittag und am Abend Reggaemusik aus Süd- und Südosteuropa: Das 15. „Bleimaika-Fest“ ging am Samstag im Bleiburger Pfarrhof über die Bühne.