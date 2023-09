Seit Mitte September gibt es in der Münzgasse in Völkermarkt – neben der Apotheke "Maria Hilf" – das "Süße Eck", in dem der Patissier Jörg Selienz (52) seine Kunden auf insgesamt 65 Quadratmetern mit süßen Köstlichkeiten wie Pralinen, Punschkrapferln, Tartes oder Törtchen aller Art verwöhnt. Auch Torten für diverse Anlässe können auf Anfrage bestellt werden.