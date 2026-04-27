Zahlreiche Gäste feierten die Segnung des neuen Kirchturms

Mit einer feierlichen Messe und zahlreichen Ehrengästen wurde am „Sonntag des Guten Hirten“ (4. Sonntag nach Ostern) der Wiederaufbau des Kirchturms von St. Marxen abgeschlossen. Nachdem der ursprüngliche Turm im Juli 2023 durch einen Sturm zerstört worden war, präsentiert sich das Gotteshaus nun mit einem neu gestalteten Turm. Für die musikalische Umrahmung sorgten die „Kohldorfer Teichspatzen“. Unter den Gästen waren auch die Jauntaler Goldhaubenfrauen.