Technischer Einsatz Donnerstagnachmittag auf der Südautobahn (A2) für die Freiwilligen Feuerwehren Völkermarkt und Poggersdorf: Gegen 17.15 Uhr bemerkte ein Pkw-Lenker aus dem Bezirk Klagenfurt während der Fahrt in der Unterflurtrasse in Völkermarkt, dass sich Flammen gebildet hatten und Rauch aufstieg. Der 64-Jährige hielt den Wagen daraufhin direkt in einer Pannenbucht nach der Unterflurtrasse an.

Niemand verletzt

Nachdem der Lenker aus dem Fahrzeug ausgestiegen war, breitete sich das Feuer auf das gesamte Fahrzeug aus. 14 Feuerwehrleute bekämpften in der Folge den Brand. Am Pkw entstand Totalschaden. Personen kamen nicht zu Schaden.