Paul Gleirscher, ab 1991 Leiter der Abteilung Ur- und Frühgeschichte im Landesmuseum Kärnten (kärnten.museum), verabschiedete sich mit Ende November in den Ruhestand. Seine Forschungen führten ihn im Laufe seiner Karriere durch ganz Kärnten und somit natürlich auch in den Bezirk Völkermarkt, wo er drei Forschungsschwerpunkte hatte: auf der Gracarca beim Klopeiner See, am Lamprechtskogel und der darunter liegenden Ortschaft Waisenberg in der Gemeinde Völkermarkt und am Katharinakogel in Tscherberg/Crgovice in der Gemeinde Feistritz ob Bleiburg/Bistrica nad Pliberkom. Durch die Funde kam er zu teils spektakulären Erkenntnissen.